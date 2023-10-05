«Мы вас обнимаем, но не подходите». Как украинские борцы избегали россиян

Один из редких турниров в нынешнее беспокойное время, когда российские и украинские спортсмены оказались вместе на одной спортивной площадке. И это создало определенные неудобства, конечно же, исключительно украинской стороне. Местные брутальные борцы больше проигрыша опасались пересечься с кем-то из «врагов» и не дай бог — оказаться на совместном снимке.

«Жалко смотреть на условия для братьев-спортсменов»

Aif.ru подробно рассказывал об историях, как украинские спортсмены были максимально осторожны и внимательны на церемониях награждения, если там поблизости оказывался российский атлет. Когда такие пересечения были невозможны, борцы сборной Украины шли на хитрость. Об этом рассказал глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

«Жалко было смотреть на условия, в которые были поставлены наши украинские братья-спортсмены. За десять метров полушепотом говорили: мы вас обнимаем, но не подходите.



Бедные спортсмены, которым вбили в голову физическую ответственность, если они сфотографируются или рядом пройдут. С пьедестала спортсмен уходил, когда фотографировались вместе. Это ущербно. Они, к сожалению, в изоляции, должен быть предел этой трагической глупости», — рассказал Мамиашвили ТАСС.

«Как тигры в клетке»

Напомним, на чемпионате мира в Сербии борцы сборной России завоевали пять медалей, из которых две оказались золотыми. Они на счету вольников Заурбека Сидакова и Ахмеда Усманова. Есть еще серебро у Абасгаджи Магомедова и бронза у Шамиля Мамедова. Главным разочарованием стало возвращение с турнира без медали Абдулрашида Садулаева, получившего по ходу соревнований травму. Он пытался справиться с болевыми ощущениями в области шеи, но в итоге снялся перед полуфиналом. Спортсмена с трудом уговорили не выходить на этот поединок во избежание более серьезных проблем со здоровьем.

К сожалению, подкачали на чемпионате мира борцы греко-римского стиля и наша женская половина. У первых всего одна бронза в исполнении Ауэса Гонибова, девчонки вообще остались без наград.

Спортсменам ограничили общение с собственными тренерами

Помимо «проблем» с украинской делегацией, которые нашу сторону абсолютно никак не интересовали, нам приходилось бороться с организаторами чемпионата мира. То, что российская команда выступала в нейтральном статусе, мы смирились — и сделать с этим ничего пока нельзя. Хотя по словам того же Мамиашвили, обязательно еще будем бороться за право выступать под национальным флагом и гимном. Куда хуже — спортсменам ограничили общение с собственными тренерами!

«Уже при выезде на чемпионат у нас не были согласованы спортсмены. Главный тренер доносил ребятам вещи, которые должны были рассеять их сомнения, что мы будем участвовать. Так и произошло, но двум главным тренерам не дали возможность работать с командой. Все, что нам удалось, — присутствовать там вне команды при отсутствии аккредитаций», — добавил глава федерации.