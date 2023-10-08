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18:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Умер бывший тренер женской сборной России по самбо Юрий Борисочкин

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Бывший тренер женской сборной России по самбо Юрий Борисочкин умер в возрасте 79 лет, сообщается на сайте Всероссийской федерации самбо.

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Источник: РИА "Новости"

«Сегодня, 8 октября, ушел из жизни заслуженный тренер СССР и России, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации Борисочкин Юрий Федорович. Юрий Федорович внес существенный вклад в развитие самбо в СССР и России. Он являлся старшим тренером женской сборной команды России, когда только появилась дисциплина. Настоящая легенда и аксакал самбо», — говорится в заявлении федерации.

Борисочкин является заслуженным тренером РСФСР и СССР, кавалером ордена Почета, награжден знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта». Среди его учеников четырехкратный чемпион мира по самбо Андрей Ходырев, чемпион СССР Владислав Ратов, заслуженный тренер России Сергей Елисеев.

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