Умер бывший тренер женской сборной России по самбо Юрий Борисочкин

«Сегодня, 8 октября, ушел из жизни заслуженный тренер СССР и России, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации Борисочкин Юрий Федорович. Юрий Федорович внес существенный вклад в развитие самбо в СССР и России. Он являлся старшим тренером женской сборной команды России, когда только появилась дисциплина. Настоящая легенда и аксакал самбо», — говорится в заявлении федерации.