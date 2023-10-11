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11 октября, источник: Спорт РИА Новости

Олимпийского чемпиона по дзюдо из России временно отстранили

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Федерацию дзюдо России временно отстранила олимпийского чемпиона 2016 года Хасана Халмурзаева за нарушение правил организации, сообщается на официальном сайте Международной федерации дзюдо (IJF).

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Источник: Спорт РИА Новости

Отмечается, что Халмурзаев нарушил внутренние правила и положения федерации, которые не позволяют публично высказывать какие-либо религиозные или политические взгляды.

В настоящее время на аватаре 30-летнего спортсмена в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) стоит флаг Палестины.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.

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Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы» против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа. На фоне эскалации конфликта ряд государств начал вывоз своих граждан из Израиля.

Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1200 человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 900.

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