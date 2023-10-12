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12 октября, источник: Чемпионат.com

Владислав Ларин стал победителем этапа серии Гран-при по тхэквондо в Китае

Российские спортсмены завоевали две медали на этап серии Гран-при по тхэквондо, который проходил в Тайюане (Китай).

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Источник: Reuters

Соревнования в олимпийских весовых категориях с участием сильнейших спортсменов мира являются квалификационными на Игры-2024 в Париже.

Олимпийский чемпион 2020 года Владислав Ларин (свыше 80 кг) завоевал золотую медаль, выиграв пять поединков, в том числе в финале у Никиты Рафаловича из Узбекистана — 2:1 (2:2, 2:0, 11:0).

Серебряный призёр Олимпийских игр-2020, трёхкратный призёр чемпионатов мира, трёхкратная чемпионка Европы Татьяна Минина стала бронзовым призёром в весе до 57 кг. Три поединка она выиграла в двух раундах, но в полуфинале уступила иранке Нахид Кияничандех — 1:2 (10:3, 6:9, 7:7).

Остальные пять российских участников, которые также были в нейтральном статусе, выступили неудачно. Полина Хан (свыше 67 кг) проиграла в ¼ финала, действующая чемпионка мира Лилия Хузина (до 67 кг) — в ⅛ финала, Кристина Адебайо (свыше 67 кг), Георгий Гурциев (до 58 кг) и олимпийский чемпион Максим Храмцов (до 80 кг) — в 1/16 финала.

Напомним, Ларин и Храмцов не были допущены на чемпионат мира — 2023, но затем международная федерация пересмотрела своё решение.

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