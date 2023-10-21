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00:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Российский борец Окороков получит гражданство Австралии ради участия в Олимпиаде-2024

Российский борец Георгий Окороков оказался в числе трёх спортсменов, которым правительство Австралии решило ускорить процесс получения гражданства, стремясь повысить шансы страны на завоевание золотых медалей на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

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Источник: Соцсети

Чемпион Европы среди юниоров по вольной борьбе 2016 года уроженец Якутии Окороков проживает в Австралии с 2017 года. В 2022 году он выиграл чемпионат Австралии, а на чемпионате мира стал десятым.

«Его талант был отмечен Wrestling Australia, и он является частью их высокоэффективной команды, а также помогает повышать квалификацию местных австралийских борцов», — цитирует заявление Олимпийского комитета Австралии The Guardian.

Помимо Окорокова, гражданство по ускоренной схеме должны получить американский ватерполист Сэм Слободиен и каноист из ЮАР Пьер Ван дер Вестхейзен. Последний является братом австралийского олимпийского чемпиона Игр в Токио в байдарке-двойке Джина Ван дер Вестхейзена. При этом Пьер проживает в Австралии только с 2020 года и по закону не мог претендовать на гражданство, но за него лично ходатайствовал министр иммиграции Эндрю Джайлс.

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