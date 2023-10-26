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26 октября, источник: Vesti.kz

Казахстанка выиграла медаль Большого шлема по дзюдо

Казахстанская дзюдоистка Камила Берликаш стала серебряной призеркой Большого шлема в Абу-Даби (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.

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Источник: Камила Берликаш

В финале весовой категории свыше 78 килограммов она уступила Рушель Нуньес из Португалии.
Берликаш стала первой казахстанской дзюдоисткой, которая вышла в финал Большого шлема среди женщин.

На турнире в Абу-Даби Камила прошла хорватку Ивану Шутало, бразильянку Джованну Сантос и итальянку Эрику Симонетти.

Напомним, что призеры Большого Шлема получают рейтинг для выступления на чемпионате мира и Олимпийских играх.

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