Казахстанка выиграла медаль Большого шлема по дзюдо
Казахстанская дзюдоистка Камила Берликаш стала серебряной призеркой Большого шлема в Абу-Даби (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.
Казахстанская дзюдоистка Камила Берликаш стала серебряной призеркой Большого шлема в Абу-Даби (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.
В финале весовой категории свыше 78 килограммов она уступила Рушель Нуньес из Португалии.
Берликаш стала первой казахстанской дзюдоисткой, которая вышла в финал Большого шлема среди женщин.
На турнире в Абу-Даби Камила прошла хорватку Ивану Шутало, бразильянку Джованну Сантос и итальянку Эрику Симонетти.
Напомним, что призеры Большого Шлема получают рейтинг для выступления на чемпионате мира и Олимпийских играх.