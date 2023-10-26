Казахстанка выиграла медаль Большого шлема по дзюдо

Источник: Камила Берликаш

В финале весовой категории свыше 78 килограммов она уступила Рушель Нуньес из Португалии.

Берликаш стала первой казахстанской дзюдоисткой, которая вышла в финал Большого шлема среди женщин.

На турнире в Абу-Даби Камила прошла хорватку Ивану Шутало, бразильянку Джованну Сантос и итальянку Эрику Симонетти.