Белорусский борец Павел Глинчук вышел в финал молодежного чемпионата мира

В пятницу на главном турнире сезона стартовали представители греко-римского стиля. Белорусский борец Павел Глинчук, выступающий в весовой категории до 97 кг, провел в этот день четыре схватки, в каждой из которых одержал убедительную победу. В первом раунде белорус одолел поляка Якуба Антошевского (11:0), в поединке одной восьмой финала победил норвежца Маркуса Воррена (9:5), в четвертьфинале Глинчук был сильнее представителя Германии Лукаса Лазогианиса (9:0), а в полуфинале — армянина Аика Хлояна (9:0). За звание чемпиона мира — U23 Павел Глинчук завтра поборется с Мустафой Олгуном из Турции. На позапрошлом планетарном форуме среди молодежи два года назад Глинчук стал серебряным призером.