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27 октября, источник: БЕЛТА

Белорусский борец Павел Глинчук вышел в финал молодежного чемпионата мира

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Албании Тиране продолжается чемпионат мира по борьбе среди атлетов до 23 лет, участие в котором в нейтральном статусе принимают белорусские спортсмены, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Белорусская федерация борьбы

В пятницу на главном турнире сезона стартовали представители греко-римского стиля. Белорусский борец Павел Глинчук, выступающий в весовой категории до 97 кг, провел в этот день четыре схватки, в каждой из которых одержал убедительную победу. В первом раунде белорус одолел поляка Якуба Антошевского (11:0), в поединке одной восьмой финала победил норвежца Маркуса Воррена (9:5), в четвертьфинале Глинчук был сильнее представителя Германии Лукаса Лазогианиса (9:0), а в полуфинале — армянина Аика Хлояна (9:0). За звание чемпиона мира — U23 Павел Глинчук завтра поборется с Мустафой Олгуном из Турции. На позапрошлом планетарном форуме среди молодежи два года назад Глинчук стал серебряным призером.

Также сегодня на ковер выходили еще двое представителей греко-римского стиля из Беларуси. Илья Валевский в категории до 67 кг и Илья Бицеев в весе до 82 кг завершили борьбу за награды на стадии одной восьмой финала.

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