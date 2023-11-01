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19:49 (мск), источник: Vesti.kz

Автор исторического золота на ЧМ по борьбе возглавил мировой рейтинг

Казахстанский борец вольного стиля Ризабек Айтмухан возглавил мировой рейтинг в весовой категории до 92 килограммов, сообщают Vesti.kz.

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Источник: United World Wrestling

Айтмухан набрал 62200 очков. На втором месте расположился грузинский борец Мириани Майсурадзе (55100), а замыкает топ-3 Осман Нурмагомедов из Азербайджана (50200).

Напомним, что казахстанец в сентябре завоевал первое в истории страны золото по вольной борьбе на чемпионатах мира.

В решающей схватке Айтмухан оказался сильнее Нурмагомедова (5:2), уступая азербайджанцу 0:2.

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