Автор исторического золота на ЧМ по борьбе возглавил мировой рейтинг

Айтмухан набрал 62200 очков. На втором месте расположился грузинский борец Мириани Майсурадзе (55100), а замыкает топ-3 Осман Нурмагомедов из Азербайджана (50200).

Напомним, что казахстанец в сентябре завоевал первое в истории страны золото по вольной борьбе на чемпионатах мира.