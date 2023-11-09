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14:18 (мск), источник: Аргументы и факты

Стрельба, драки и насилие. Как спортсмены калечат судьбы простых людей

В последние дни участились случаи хулиганского поведения известных спортсменов. Одни размахивают руками, другие — пистолетом перед обычными гражданами. Aif.ru вспоминает криминальные истории с участием российских звезд спорта.

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Источник: Аргументы и факты

Зачастую на улице может случиться конфликт между простым человеком и профессиональным спортсменом, связанным с единоборствами. И здесь уже встает вопрос жизни и смерти для пострадавших.

Никита Иванов, бокс

Последний вопиющий случай, произошедший в центре Москвы вечером 5 ноября. Известный боксер Никита Иванов, побеждавший на чемпионате России-2009 и чемпионате Европы-2013, что-то не поделил на пороге пивного ресторана с такими же посетителями.

В результате словесного конфликта возникла потасовка, а затем Иванов достал травматический пистолет, из которого начал стрельбу. В результате пострадали четыре человека — больше всех досталось 21-летнему студенту, которому сломали нос. Известно, что нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадали два охранника заведения и менеджер, которые пытались погасить конфликт боксера и студента.

Против Иванова возбуждено уголовное дело за хулиганство с применением огнестрельного оружия. Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.

Анвар Батиров, бои без правил

12 мая в столичном Парке Горького едва не лишился жизни Амир Абумуслимов, который стал жертвой нападения со стороны 18-летнего участника боев без правил Анвара Батирова.

Конфликт между отдыхающими на Андреевском мосту, по словам свидетелей, случился на ровном месте. Абумуслимову и его друзьям чем-то не угодил студент Медицинской академии им. Сеченова Батиров. В итоге обладающий опытом боев без правил спортсмен нанес всего один, но фатальный удар своему оппоненту. Тот выжил, но впал в кому.

Пострадавший четыре месяца находился между жизнью и смертью, но в итоге врачам удалось его спасти. Полицейскими было возбуждено уголовное дело, и вскоре виновника удалось задержать. Ему вынесли наказание в виде лишения свободы на срок 4 года и 3 месяца.

Саид Асадулаев, кикбоксинг

Громкое дело из 2017 года, когда на парковке у одного из ресторанов в «Москва-Сити» случилась перестрелка.

Конфликт случился из-за автомобиля миллиардера Гавриила Юшваева, который мешал проехать певице Любови Успенской. В результате словесной перепалки случилась стрельба между охранниками вип-персон. Пострадали шесть человек, один из которых позже скончался в больнице.

В результате проведенного следствия одним из задержанных оказался известный кикбоксер Саид Асадулаев, становившийся чемпионом России в 2013 году. В 2021 году Пресненский суд Москвы признал его виновным в совершении преступления по ст. 213 ч. 2 и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Максим Новоселов, смешанные единоборства

В марте 2022 года боец смешанных единоборств Максим Новоселов в одном из развлекательных заведений в Московской области познакомился с 18-летней девушкой. После спортсмен предложил подвезти новую знакомую домой, но вместо этого повез в неизвестном направлении. Когда девушка это поняла, то Новоселов остановил машину в районе 74 км МКАД возле остановки «Новобутаково». Затем затащил на надземный пешеходный переход, где заставил снять одежду, после чего изнасиловал девушку.

Новоселов в ходе судебного заседания не признавал себя виновным, однако в итоге ему было вынесено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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