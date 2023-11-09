Вместо золота Олимпиады — смерть в разборке. Драма дзюдоиста Юрия Соколова

Эта история — яркий пример того, как после спортивной карьеры именитому чемпиону не удается найти себя в жизни. Дзюдоист Юрий Соколов побеждал на самом высоком уровне, но после поражения на Олимпиаде ушел в криминал, который быстро забрал его жизнь в 29 лет.

Трудный ребёнок

Жизнь готовила для него испытания с самого детства. Юрий Соколов очень рано остался без матери. Юру и двоих его братьев воспитывал работяга-отец. Справиться с характером Юры было непросто. Мальчик рос непослушным, плохо учился в школе, часто дрался.

Опасаясь, что крутой нрав сына может быстро завести его не туда, отец решил привить Юре дисциплину через занятия спортом.

Так Соколов попал в спортивный клуб «Малахит» в Ленинградской области, где стал заниматься дзюдо под руководством Леонида Веселова. Каким-то образом тренер сумел найти общий язык с колючим подростком и направил всю его энергию в нужное русло.

«У Веселова получалось увлечь меня тренировками. Не знаю, где бы я был и кем бы стал, если бы не дзюдо», — вспоминал Соколов.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/2Iw7x0l97TI?si=u9X60sbQ9Z7KCz28" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В погоне за мечтой

Спорт буквально перевоспитал Юрия. Его партнёры по тренировкам рассказывали, что неуступчивый, волевой и ненавидящий проигрывать на ковре борец за пределами спортзала держался скромно и даже стеснялся своих успехов.

А победы шли за одна за одной. В 1978 году молодой дзюдоист из городка Сосновый Бор выиграл первенство Советского Союза, а затем стал лучшим и на молодёжном чемпионате Европы. Соколов попадает на карандаш к тренерам первой сборной СССР и после службы в армии перебирается в Ленинград. Здесь талантливого дзюдоиста под крыло берёт именитый тренер Ярослав Керод.

Отношения у Соколова с новым наставником складываются тяжело. Упрямство Юрия не нравится советскому мэтру дзюдо, но матёрый наставник находит подход к непростому ученику. Соколов продолжает побеждать и на взрослом уровне. Юрий — первый номер сборной СССР в полулёгком весе (65 кг). Его главная мечта — Олимпийские игры 1984 года, где у Соколова есть все шансы побороться за золото.

Но вмешивается большая политика. В ответ на бойкот странами западного блока Олимпиады 1980 года советская сборная проигнорировала Олимпийские игры 1984 года в Лос-Анджелесе. Для Соколова это был страшный эмоциональный удар. Но он не сдался. Талантливый спортсмен засучил рукава дзюдоги и стал тренироваться ещё больше.

Новой мечтой стали Олимпийские игры 1988 года в Сеуле. По иронии судьбы именно в столице Южной Кореи Соколов и одержит свою самую громкую победу. Но случится это за три года до Олимпиады. Настоящий фурор в мире дзюдо Юрий Соколов произведёт на чемпионате мира 1985 года, который проходил в Сеуле.

На корейской земле советский дзюдоист просто сметёт с татами всех своих оппонентов, включая хозяев турнира, и уверенно шагнёт на верхнюю ступень пьедестала. Мало кто сомневался, что через три года Соколов вернётся в Сеул за олимпийским золотом.

Драма на татами

Но судьба распорядится иначе. После триумфа на чемпионате мира-1985 Юрий Соколов на следующий год выиграет и первенство Европы в Белграде.

А дальше начнутся неприятности. Поговаривают, что после успехов Соколов снизил требования к себе. И хотя на чемпионате мира 1987 года в Эссене Юрий добрался до финала, в схватке за золото советского спортсмена ждало драматичное поражение.

«Для него самая тяжёлая схватка всегда была именно в финале. Он не мог позволить себе проиграть, для него это была трагедия», — рассказывал в одном из интервью Ярослав Керод.

В тренерском штабе до сих пор уверены, что именно поражение в Эссене стало началом конца спортивный карьеры Соколова. Но через год Юрий в составе сборной СССР всё-таки летит в Сеул за своей олимпийской мечтой.

Увы, первые схватки становятся для советского дзюдоиста фатальными. Соколов терпит поражение и сходит с дистанции. Ещё один удар спортсмен получает на следующий день после проигрыша на татами. Взбешённое провалом Соколова руководство сборной СССР даже не позволило Юрию остаться в Сеуле и поболеть за своих партнёров по команде. Спецрейсом неудачника отправляют домой.

Кровавый финал

Поражение в Сеуле Юрий Соколов так и не пережил. Вскоре титулованный дзюдоист принял решение завершить карьеру.

Соколов хотел остаться в сборной в качестве тренера, но с этим не сложилось.

«Этап выхода из спорта всегда самый трудный. Он связан со здоровьем, сокращением нагрузок, поиском себя в жизни. Дзюдо для Юрия — и жизнь, и развлечения. Жизнь его сложилась не гладко. Он рано потерял мать. Возможно, ему не хватает женской и материнской ласки. От этого он, может, и страдает, отсюда и перепады настроения», — рассказывал первый тренер Соколова Веселов.

Опасения, что после ухода из дзюдо у Юрия могут возникнуть большие проблемы, были и у его близких.

И не напрасно. Закрыв дверь в спорт, Соколов быстро оказался втянут в криминальный водоворот перестроечного Ленинграда, который засасывал вчерашних спортсменов с ошеломляющей скоростью. Соколов прибился к Тамбовской ОПГ, костяк которой составляли именно выходцы из борьбы. Харизматичный чемпион быстро завоевал себе авторитет в новом мире. Крышевание первых советских коммерсантов, полулегальных ресторанов и рынков приносило хороший доход.

Но криминальная романтика длилась недолго. 14 июля 1990 года в квартире Соколова в Ленинграде разыгралась кровавая драма. Что именно тогда произошло — остаётся до конца не выясненным и сейчас.

По одним данным, у Соколова был давний конфликт с кем-то из тамбовских братков, и свести счёты враги Юрия решили именно в тот день. По другой версии — чемпион мира по дзюдо стал жертвой банальной пьяной драки. Так или иначе, исход оказался смертельным. Соколов получил удар ножом и скончался от полученных ран.

Ему было всего 29 лет.