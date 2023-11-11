Белоруска Даниэла Ждан стала чемпионкой мира по самбо

В субботу на чемпионате мира женщины определяли лучших в двух весовых категориях — и в обеих турнирных сетках до решающих схваток дошли белорусские спортсменки. Даниэла Ждан, выступающая в весе до 65 кг, в одной восьмой финала победила Марину Мартиросян из Армении, в четвертьфинале Даниэла была сильнее француженки Маурин Пинто, а в полуфинале — Анны-Марии Манушевой из Болгарии. Соперницей белоруски по поединку за золото была представительница Монголии Сунджидмаа Цог-Очир. Доводить до нервной концовки наша спортсменка не стала, одолев оппонентку за две с половиной минуты (5:0) и завоевав в итоге звание чемпионки мира. Ранее в этом году Даниэла Ждан стала победительницей II Игр стран СНГ.
Далее в вечерней программе субботы за медаль высшей пробы в весовой категории до 72 кг сразится еще одна белоруска Анжела Жилинская, противостоять которой будет россиянка Ксения Задворнова. Кроме того, 11 ноября на ковер чемпионата мира в Ереване выходили Александр Круглик, Владислав Саяпин и Илья Жупиков в мужском спортивном самбо, а также Евгений Михно в боевом самбо, но добраться до наград никому из белорусов не удалось.