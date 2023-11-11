Белоруска Даниэла Ждан стала чемпионкой мира по самбо

В субботу на чемпионате мира женщины определяли лучших в двух весовых категориях — и в обеих турнирных сетках до решающих схваток дошли белорусские спортсменки. Даниэла Ждан, выступающая в весе до 65 кг, в одной восьмой финала победила Марину Мартиросян из Армении, в четвертьфинале Даниэла была сильнее француженки Маурин Пинто, а в полуфинале — Анны-Марии Манушевой из Болгарии. Соперницей белоруски по поединку за золото была представительница Монголии Сунджидмаа Цог-Очир. Доводить до нервной концовки наша спортсменка не стала, одолев оппонентку за две с половиной минуты (5:0) и завоевав в итоге звание чемпионки мира. Ранее в этом году Даниэла Ждан стала победительницей II Игр стран СНГ.