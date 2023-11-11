Россиянин стал десятикратным чемпионом мира по самбо
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Россиянин Артем Осипенко стал десятикратным чемпионом мира по самбо.
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Россиянин Артем Осипенко стал десятикратным чемпионом мира по самбо.
В финале турнира, который проходит в Ереване, Осипенко одержал победу над румыном Даниэлем Натей в весовой категории свыше 98 кг.
Всего россияне завоевали пять золотых медалей во второй день чемпионата мира. Также победителями соревнований стали Рамед Гукев (весовая категория до 71 кг), Мухтар Гамзаев (боевое самбо, до 58 кг), Шейх-Мансур Хабибулаев (боевое самбо, до 64 кг) и Ксения Задворнова (до 72 кг).
Чемпионат мира по самбо завершится 12 ноября. Российские и белорусские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе. Атлеты в Армении разыграют комплекты медалей в 21 весовой категории (в 14 — среди мужчин и женщин в спортивной разновидности самбо, в семи — в боевой среди мужчин).