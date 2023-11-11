Россиянин стал десятикратным чемпионом мира по самбо

В финале турнира, который проходит в Ереване, Осипенко одержал победу над румыном Даниэлем Натей в весовой категории свыше 98 кг.

Всего россияне завоевали пять золотых медалей во второй день чемпионата мира. Также победителями соревнований стали Рамед Гукев (весовая категория до 71 кг), Мухтар Гамзаев (боевое самбо, до 58 кг), Шейх-Мансур Хабибулаев (боевое самбо, до 64 кг) и Ксения Задворнова (до 72 кг).