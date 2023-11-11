Казахстан в схватке с Кыргызстаном завоевал медаль ЧМ-2023 по самбо
Казахстанский самбист Еламан Койшыбаев стал серебряным призером чемпионата мира в Ереване (Армения), сообщают Vesti.kz.
Казахстанский самбист Еламан Койшыбаев стал серебряным призером чемпионата мира в Ереване (Армения), сообщают Vesti.kz.
В финальной схватке в весе до 88 килограммов Койшыбаев встречался с представителем Кыргызстана Жамалбеком Асылбек уулу.
Встреча завершилась победой соперника казахстанца — 2:0.
По итогам двух дней сборная Казахстана занимает восьмое общекомандное место.