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20:22 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан в схватке с Кыргызстаном завоевал медаль ЧМ-2023 по самбо

Казахстанский самбист Еламан Койшыбаев стал серебряным призером чемпионата мира в Ереване (Армения), сообщают Vesti.kz.

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Источник: Соцсети

В финальной схватке в весе до 88 килограммов Койшыбаев встречался с представителем Кыргызстана Жамалбеком Асылбек уулу.

Встреча завершилась победой соперника казахстанца — 2:0.

По итогам двух дней сборная Казахстана занимает восьмое общекомандное место.

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