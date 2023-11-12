Россияне выиграли медальный зачет чемпионата мира по самбо

Больше всего наград россияне завоевали в боевом самбо, где им досталось шесть золотых медалей и одно серебро. В спортивном самбо российские борцы выиграли пять золотых и одну бронзовую награду, женщины завоевали две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали.