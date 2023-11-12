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12 ноября, источник: Спорт РИА Новости

Россияне выиграли медальный зачет чемпионата мира по самбо

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Российские самбисты заняли первое место в медальном зачете чемпионата мира, завершившегося в воскресенье в Ереване, завоевав 18 наград, из которых 13 — золотые.

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Источник: РИА "Новости"

Больше всего наград россияне завоевали в боевом самбо, где им досталось шесть золотых медалей и одно серебро. В спортивном самбо российские борцы выиграли пять золотых и одну бронзовую награду, женщины завоевали две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали.

На втором месте в медальном зачете сборная Узбекистана (2 золота, 1 серебро, 3 бронзы), замыкает тройку команда Казахстана (1−2−5).

Российские и белорусские спортсмены выступали на чемпионате мира в нейтральном статусе.

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