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10:14 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан выиграл золото и две бронзы на международном турнире по борьбе в США

Казахстанские борцы греко-римского стиля завоевали три медали на международном турнире (мемориале Билла Фаррелла) в США, сообщают Vesti.kz.

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Источник: Соцсети

Золото выиграл Ернар Фидахметов, выступающий в весе до 60 килограммов.

Еще две бронзы были добыты в весовых категориях до 60 и 77 килограммов. Они достались Ернуру Фидахметову и Абунасыру Омирзаку соответственно.

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