Казахстан выиграл золото и две бронзы на международном турнире по борьбе в США
Казахстанские борцы греко-римского стиля завоевали три медали на международном турнире (мемориале Билла Фаррелла) в США, сообщают Vesti.kz.
Казахстанские борцы греко-римского стиля завоевали три медали на международном турнире (мемориале Билла Фаррелла) в США, сообщают Vesti.kz.
Золото выиграл Ернар Фидахметов, выступающий в весе до 60 килограммов.
Еще две бронзы были добыты в весовых категориях до 60 и 77 килограммов. Они достались Ернуру Фидахметову и Абунасыру Омирзаку соответственно.