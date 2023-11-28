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10:41 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана завоевала 115 медалей и выиграла чемпионат мира по карате

Сборная Казахстана заняла первое общекомандное место на чемпионате мира по киокушинкай-кан каратэ, который прошел Алматы, сообщают Vesti.kz. На турнире выступили около 700 спортсменов из 33 стран.

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Источник: ДРС

В последний день соревнований определились победители и призеры среди взрослых, гд женщины соревновались в пяти весах, а мужчины — в восьми. Здесь сборная Казахстана завоевала шесть золотых, четыре серебряных и 11 бронзовых медалей.

Женщины:

Золото — Наркыз Узакбаева (50 кг), Улжан Ракышева (+65 кг).

Серебро — Мадина Саутова (50 кг), Амина Досымбек (55 кг), Карина Досымова (65 кг).

Бронза — Гульдана Оспанова (55 кг), Назира Ахметова (60 кг), Асель Азимханова (65 кг).

Мужчины:

Золото — Хатип Аюпов (65 кг), Нурлыхан Садвокасов (80 кг), Рысбек Максутов (85 кг), Никита Гарас (+85 кг).

Серебро — Мадиярбек Узакбай (55 кг).

Бронзовые медали — Адильхан Акылжан (55 кг), Дархан Арыстанбеков (55 кг), Едиге Кемежанов (60 кг), Алишер Карменов (65 кг), Айбек Аманов (70 кг), Бекзат Орынбасаров (70 кг), Бекарыс Сураганбек (75 кг).)), Алмаз Курмет (80 кг).

С учетом соревнований по ката и кумитэ среди подростков, молодежи, взрослых и ветеранов сборная Казахстана завоевала 115 медалей — 29 золотых, 25 серебряных и 61 бронзовую медали.

Второе место в командном зачете заняла Россия — 24 золота, 26 серебра, 47 бронз). Замыкает тройку лидеров Япония (10 золотых, 7 серебряных, 2 бронзовых).

Следующий чемпионат мира пройдет в Японии в 2025 году.

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