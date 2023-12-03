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3 декабря, источник: ТАСС

Дзюдоисты Каниковский и Башаев завоевали золотые медали турнира «Большого шлема» в Токио

В финале Каниковский победил японца Доту Араи, Башаев — южнокорейца Ким Мин Чона.

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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 3 декабря. Российский дзюдоист Матвей Каниковский стал победителем турнира «Большого шлема» в Токио.

В финальной схватке в весовой категории до 100 кг Каниковский победил японца Доту Араи. В весе свыше 100 кг золото завоевал россиянин Тамерлан Башаев, победивший южнокорейца Ким Мин Чона.

Ранее в воскресенье бронзовые медали завоевали россияне Аюб Блиев (весовая категория до 60 кг), победивший Балабая Агаева из Азербайджана, и Инал Тасоев (свыше 100 кг), который оказался сильнее грузина Левани Матиашвили.

Каниковскому 22 года, он является бронзовым призером чемпионата Европы 2023 года. Также спортсмен выигрывал на турнирах «Большого шлема» в Улан-Баторе (2022) и Астане (2023).

Башаеву 27 лет, на его счету бронзовая медаль Олимпийских игр в Токио, серебро чемпионата мира (2021), золото (2020) и серебро (2018) чемпионатов Европы. Он также дважды побеждал на турнирах «Большого шлема» — в Екатеринбурге (2019) и Анталье (2021).

Соревнования завершатся 3 декабря. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.

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