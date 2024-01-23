Аль Капоне вольной борьбы. Кровавый путь чемпиона Владимира Лабоцкого

История борца с Кузбасса Владимира Лабоцкого очень характерна для переходных девяностых годов. Начинающий и перспективный спортсмен плавно перевоплотился в лидера преступной группировки и закончил свой путь раньше срока — в могиле в результате криминальных разборок.

Вова вольник

Все, кто знал Владимира Лабоцкого лично, подчёркивали — характер у парня был железный. Закалять дух он начал ещё школьником в родном Белово — небольшом городке под Новокузнецком. Как ни удивительно, но в этом местечке была сильная школа по спортивной борьбе благодаря известному тренеру Леониду Киселеву. Именно к нему в середине семидесятых и попал Лабоцкий.

На ковре Вова показывал отличные результаты. Всего за пару лет выполнил норматив кандидата в мастера спорта, постоянно брал награды областных турниров. Но свои бойцовские навыки Лабоцкий, как многие его приятели по спортшколе, оттачивал и за пределами зала.

На сборах, куда борцы из Белова ездили по всему Кузбассу, спортсмены из разных городов постоянно выясняли отношения. А зачастую спросить с молодых борцов пыталась и местная шпана.

Лабоцкий в таких разборках был королём. Как-то в драке стенка на стенку уложил троих главарей «вражеского войска». А потом команда из Белова гнала незадачливых соперников до ближайшего озера, и те вынуждены были спасаться вплавь. Вова и его товарищи в воду не полезли, решили, что и так проучили неприятелей.

По рассказам товарищей, Лабоцкий всегда мог постоять за себя, но палку не перегибал. Жестокостью борец вольник тогда не отличался. Когда через десять лет бригада Лабоцкого начнёт зверскими методами запугивать жителей Новокузнецка, шокированы будут даже прошедшие суровую пацанскую школу беловские спортсмены.

Отличник боевой подготовки

В середине 80-х Владимир Лабоцкий все свои мечты связывал со спортом. И хотя молодому борцу пришлось взять двухлетнюю паузу из-за службы в армии, тренировки он не бросил. Где именно служил Лабоцкий, точно неизвестно, но можно сказать, что в войсках будущий главарь Новокузнецкой ОПГ освоил подрывное дело. Подельники потом рассказывали, что Владимир мог изготовить взрывчатку, используя только бытовую химию.

Дембельнувшийся Лабоцкий успел выиграть всесоюзное первенство общества «Спартак» и выполнить норматив мастера спорта. После чего поставил задачу взять золото на чемпионате Советского Союза.

Но тут грянули большие перемены. Новокузнецк конца 80-х был мрачным местом. Шахтёрский город тяжело переживал перестроечные времена — задержки зарплаты на многочисленных предприятиях Кузбасса и забастовки шахтёров стали обыденном делом. Проблемы народ топил в алкоголе. Стремительно рос и уровень наркомании.

А на рынках города вовсю кипела теневая жизнь, где владельцы первых коммерческих палаток делали «новый русский бизнес». Победы на борцовском ковре Владимира больше не привлекали. Мастер спорта решил, что пора становиться хозяином новой жизни.

Вокруг Лабоцкого быстро собралась бригада. Особо приближёнными стали в прошлом спортсмены Сергей Гнездич и Игорь Шкабара (позже сменит фамилию на Барыбин). Отбор в банду был суровый. Бойцы Лабоцкого не пили, не курили, не употребляли наркотики. Ежедневно тренировались в спортзале. Бегали 15-километровые кроссы. Дисциплину Лабоцкий держал строжайшую, а иерархия внутри банды выстраивалась на основе гангстерских фильмов. Лабоцкий не скрывал, что мечтает о славе Аль Капоне.

Топор войны

Жестокость стала отличительной чертой Новокузнецкой ОПГ. Подобно чикагским гангстерам 30-х годов прошлого века, Лабоцкий буквально залил кровью город и его окрестности. По Новокузнецку долго ходила страшилка, как не пожелавшему платить «дань» владельцу рыночной палатки братки отрубили ступню. А когда тот всё-таки расплатился, получил в подарок автомобиль-инвалидку.

После этого запугивать коммерсантов стало проще. На встречу с новоявленным бизнесменом приносили кейс, где предприниматель находил отрубленную кисть или ступню. «Не будешь платить — положишь сюда свою», — звучало жуткое предупреждение.

Не церемонилась банда Лабоцкого и с конкурентами по опасному бизнесу. Переговоров ни с кем не вели — расстреливали или взрывали. Связываться с отморозками-борцами не хотели даже авторитеты воровского мира. Лабоцкий посчитал, что на Кузбассе ему стало тесно. Следующим шагом должно было стать покорение криминального мира Москвы.

Чак Норрис и очередь из автомата

В 1993 году Лабоцкий и его бригада обосновались на Юго-Западе столицы, где Владимир снял для главарей и бойцов ОПГ несколько квартир. Действовали новокузнецкие бандиты скрытно. Для связи применяли радиотелефоны и пейджеры. В общении использовались специальные шифры. Осторожность Лабоцкого всегда граничила с паранойей.

После первых столкновений со столичными ОПГ бригада Лабоцкого сумела закрепиться в Москве. Под «опеку» отошли несколько казино и ночных клубов. В какой-то момент интересы Лабоцкого пересеклись с небезызвестным в спортивных кругах России Юрием Ступеньковым, которого называли крёстным отцом кикбоксинга.

Когда-то Ступеньков успешно занимался карате, а затем начал развивать в России кикбоксинг. На тот момент для ещё совсем молодого вида спорта Ступеньков сделал очень много. Организовал профессиональный клуб «КИТЭК», где устраивал крупные международные турниры. Среди гостей соревнований можно было встретить суперзвёзд кикбоксинга: Дона «Дракона» Уилсона, «Реактивного» Бенни Уркидеса и даже самого Чака Норриса!

Но был у Ступенькова и «теневой бизнес», на который имела виды бригада Лабоцкого. Покушение на Ступенькова было организовано 7 февраля 1993 года. «Крёстного отца кикбоксинга» расстреляли из автомата около его загородного дома в подмосковном Видном. От полученных ранений в грудь и живот Ступеньков позже скончался в больнице.

С бомбой в кармане

Невероятно жёсткая дисциплина, царившая внутри новокузнецкой ОПГ, не спасла бригаду Лабоцкого от внутренних распрей. Конфликты начались весной 1994 года. Лабоцкий заподозрил, что на его лидерство всерьёз посягает Игорь Шкабара. Разобраться с приятелем решил незамедлительно. Лабоцкий изготовил взрывчатку и намеревался подорвать бывшего друга. Но что-то пошло не так, и устройство сдетонировало в кармане у самого Лабоцкого, оборвав криминальную историю когда-то подававшего большие надежды борца вольника.

В 1995 году Игорь Шкабара и ряд других членов ОПГ Лабоцкого, выживших после кровавых разборок внутри банды, были арестованы. За многочисленные преступления, в числе которых свыше 20 убийств, главари Новокузнецкой ОПГ были осуждены на 15 лет лишения свободы.