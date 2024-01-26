Казахстан выиграл медаль на Гран-при Португалии по дзюдо

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В схватке за третье место Абужакынова одолела Силу Ерсин из Турции.

До этого она победила нидерландку Амбер Гершес и француженку Лауру Эспадинью. Однако в четвертьфинале уступила японке Кано Мияки. А в утешительном поединке казахстанка прошла бельгийку Лоис Петит.