Казахстан выиграл медаль на Гран-при Португалии по дзюдо
Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова взяла бронзу на Гран-при Португалии по дзюдо. Она выступала в весовой категории до 48 килограммов, передают Vesti.kz.
Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова взяла бронзу на Гран-при Португалии по дзюдо. Она выступала в весовой категории до 48 килограммов, передают Vesti.kz.
В схватке за третье место Абужакынова одолела Силу Ерсин из Турции.
До этого она победила нидерландку Амбер Гершес и француженку Лауру Эспадинью. Однако в четвертьфинале уступила японке Кано Мияки. А в утешительном поединке казахстанка прошла бельгийку Лоис Петит.
Стоит отметить, что Гран-при Португалии является первым официальным соревнованием 2024 года. В нем принимают участие 624 спортсмена из 90 стран.