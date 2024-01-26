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20:57 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан выиграл медаль на Гран-при Португалии по дзюдо

Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова взяла бронзу на Гран-при Португалии по дзюдо. Она выступала в весовой категории до 48 килограммов, передают Vesti.kz.

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Источник: Соцсети

В схватке за третье место Абужакынова одолела Силу Ерсин из Турции.

До этого она победила нидерландку Амбер Гершес и француженку Лауру Эспадинью. Однако в четвертьфинале уступила японке Кано Мияки. А в утешительном поединке казахстанка прошла бельгийку Лоис Петит.

Стоит отметить, что Гран-при Португалии является первым официальным соревнованием 2024 года. В нем принимают участие 624 спортсмена из 90 стран.

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