Президента федерации карате нашли мертвым на полигоне. При вскрытии в голове обнаружили пулю

В Санкт-Петербурге найден мертвым президент местной спортивной федерации карате Виталий Конев. Об этом сообщает пресс-служба комитета по физической культуре и спорту. Подтвердила смерть функционера и сама федерация в своих соцсетях: «С глубокой скорбью и сожалением мы сообщаем о трагической потере. Не стало президента спортивной федерации карате Санкт-Петербурга Виталия Николаевича Конева».

Следственный комитет России по Ленинградской области сообщил, что тело Конева было обнаружено на территории полигона «Невский» в поселке Песочный около мишеней для стрельбы с пулевым ранением головы. В «Невском» Конев подрабатывал инструктором по стрельбе. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», проводятся следственные действия. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, для этого были назначены все необходимые экспертизы.

Согласно информации телеграм-канала Baza, днем 7 февраля начальник спорткомплекса «Невский» на Пионерской улице совершал обход территории и увидел Конева на площадке для стрельбы: мужчина лежал на снегу без сознания. Прибывшая скорая помощь не смогла его спасти. На месте происшествия следствие не нашло признаков насильственной смерти, однако позже, во время вскрытия, у мужчины было обнаружено пулевое ранение в голову.

По информации телеканала «78», в голове функционера обнаружена пуля от автомата Калашникова. По одной из версий, пуля рикошетом прилетела во время стрельбы на полигоне. По словам жены погибшего, за какое-то время до смерти Конев сообщил ей, что планирует отправиться на полигон, чтобы обстрелять карабин. «У него планировалась охота», — сказала супруга президента федерации. Она добавила, что муж обещал вернуться домой через пару часов, но этого не произошло.