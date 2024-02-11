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10Даниил Медведев уступил в финале Australian Open
24«Дакар-2024»
17:56 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские дзюдоисты завоевали 5 медалей на турнире в Тунисе

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Тунисе завершился открытый чемпионат Африки по дзюдо, участие в котором также принимали белорусские спортсмены, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: judo.by

На соревнованиях выступили почти 200 атлетов из 35 стран, которые разыграли 14 комплектов наград (по 7 у мужчин и женщин). Нашу команду представляли шестеро дзюдоистов, пятеро из них сумели завоевать медали (1−3−1). Обладательницей золота в весовой категории до 63 кг стала Яна Макрецкая, которая по ходу турнира одолела марокканок Хаиме Таиби и Дунию Слимани, а также хозяйку чемпионата Унс Ромдхани.

В мужской части турнира до финалов в своих категориях дошли трое белорусов, но каждый из них в итоге довольствовался серебряной наградой. В весе до 66 кг Конрад Шока уступил Нурмухамету Ботабаю из Казахстана, в категории до 73 кг Руслан Головачев проиграл британцу Итану Нэйрну, а в весе свыше 100 кг Егор Кухаренко не справился с алжирцем Мохамедом Эль-Мехди Лили.

Единственную бронзовую медаль нашей делегации принес Александр Сидорик (до 90 кг), который в поединке за третье место победил Абдельазиза Бен Аммара из Туниса. На пьедестал открытого чемпионата Африки по дзюдо из белорусов не смог подняться только Артем Колосов (до 60 кг), завершивший борьбу в одной восьмой финала.

Следующим крупным стартом в календаре Международной федерации дзюдо будет турнир серии Большого шлема в Баку, который пройдет с 16 по 18 февраля. Белорусскую команду в Азербайджане представят Егор Воропаев, Даниэль Мукете, Ксения Данилович и Дарья Концевая. На недавнем турнире БШ в Париже Концевая остановилась в шаге от подиума, заняв пятое место.

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