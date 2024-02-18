Дзюдоист Ендовицкий выиграл турнир Большого шлема в Баку
В финале весовой категории свыше 100 кг россиянин победил азербайджанца Джамала Гамзатханова.
В финале весовой категории свыше 100 кг россиянин победил азербайджанца Джамала Гамзатханова.
ТАСС, 18 февраля. Российский дзюдоист Валерий Ендовицкий стал победителем турнира Большого шлема по дзюдо. Соревнования проходили в Баку.
В финале весовой категории свыше 100 кг Ендовицкий победил азербайджанца Джамала Гамзатханова. Ранее в субботу бронзовые медали завоевали двое россиян: Нияз Билалов был сильнее соотечественника Муххамеда-Али Матаева (весовая категория до 100 кг), Элис Старцева победила немку Рене Лухт (свыше 78 кг).
Ендовицкому 23 года, он является двукратным чемпионом России.
Российские спортсмены выступали на турнире в нейтральном статусе.