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01:41 (мск), источник: Vesti.kz

Опасно для здоровья: заявление тренера о дисквалификации Елдоса Сметова

Главный тренер сборной Казахстана по дзюдо Нурбол Сулейменов прокомментировал корреспонденту Vesti.kz дисквалификацию Елдоса Сметова с турнира «Большого шлема» в Ташкенте (Узбекистан). Он рассказал о ходе подготовки спортсмена и объяснил решение судейства.

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Источник: Соцсети

Сметов в весе до 60 килограммов дошел до четвертьфинала, где уступил Георгию Сардалашвили из Грузии. Далее он должен был провести утешительный поединок, но он так и не состоялся.

«В четвертьфинале Елдос Сметов скрутил шею сопернику. Этот прием запрещен в дзюдо, поскольку представляет угрозу здоровью спортсмена. Поэтому рефери дал Сметову “хансоку-макэ”, что означает дисквалификацию. После этого предупреждения спортсмен не может продолжать свое выступление. Именно по этой причине Елдос не принял участие в утешительном поединке. В целом, подготовка у Елдоса была неплохая. Сегодня он показал очень хорошую борьбу, но завершил турнир на седьмом месте. Это дает ему 260 очков в олимпийском рейтинге», — отметил Сулейменов.

Стоит отметить, что обидчик казахстанца Сардалашвили в финале досрочно проиграл Достону Рузиеву из Узбекистана.

Ранее казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова (до 48 килограммов) разыграла золото с россиянкой Сабиной Гилязовой в финале Гран-при.

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