Опасно для здоровья: заявление тренера о дисквалификации Елдоса Сметова

Сметов в весе до 60 килограммов дошел до четвертьфинала, где уступил Георгию Сардалашвили из Грузии. Далее он должен был провести утешительный поединок, но он так и не состоялся.

«В четвертьфинале Елдос Сметов скрутил шею сопернику. Этот прием запрещен в дзюдо, поскольку представляет угрозу здоровью спортсмена. Поэтому рефери дал Сметову “хансоку-макэ”, что означает дисквалификацию. После этого предупреждения спортсмен не может продолжать свое выступление. Именно по этой причине Елдос не принял участие в утешительном поединке. В целом, подготовка у Елдоса была неплохая. Сегодня он показал очень хорошую борьбу, но завершил турнир на седьмом месте. Это дает ему 260 очков в олимпийском рейтинге», — отметил Сулейменов.