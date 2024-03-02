Российский дзюдоист Лаврентьев стал серебряным призером турнира Большого шлема в Ташкенте
В финале весовой категории до 73 кг россиянин проиграл итальянцу Мануэлю Ломбардо.
В финале весовой категории до 73 кг россиянин проиграл итальянцу Мануэлю Ломбардо.
ТАСС, 2 марта. Россиянин Данил Лаврентьев завоевал серебряную медаль в весовой категории до 73 кг на турнире Большого шлема по дзюдо в Ташкенте.
В схватке за золото россиянин проиграл итальянцу Мануэлю Ломбардо. Бронзовыми призерами соревнований стали Шахрам Ахадов и Обидхон Номанов из Узбекистана.
Турнир в Ташкенте завершится 3 марта, он является этапом олимпийской квалификации. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.