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21:20 (мск), источник: ТАСС

Призер чемпионата мира по дзюдо Занкишиев умер в возрасте 31 года

О причинах смерти спортсмена не сообщается.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Российский дзюдоист Казбек Занкишиев умер на 32-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации дзюдо России.

Причины смерти не сообщаются.

Занкишиев в 2018 году стал бронзовым призером чемпионата мира в Баку в командном первенстве, в 2017 году он завоевал бронзовую награду европейского первенства в Варшаве в весовой категории до 100 кг.

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