Призер чемпионата мира по дзюдо Занкишиев умер в возрасте 31 года
О причинах смерти спортсмена не сообщается.
О причинах смерти спортсмена не сообщается.
МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Российский дзюдоист Казбек Занкишиев умер на 32-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации дзюдо России.
Причины смерти не сообщаются.
Занкишиев в 2018 году стал бронзовым призером чемпионата мира в Баку в командном первенстве, в 2017 году он завоевал бронзовую награду европейского первенства в Варшаве в весовой категории до 100 кг.