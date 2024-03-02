Призер чемпионата мира по дзюдо Занкишиев умер в возрасте 31 года

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Российский дзюдоист Казбек Занкишиев умер на 32-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации дзюдо России.

Занкишиев в 2018 году стал бронзовым призером чемпионата мира в Баку в командном первенстве, в 2017 году он завоевал бронзовую награду европейского первенства в Варшаве в весовой категории до 100 кг.