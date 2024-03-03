Дзюдоисты Башаев и Тасоев стали призерами турнира Большого шлема в Ташкенте

ТАСС, 3 марта. Российский дзюдоист Тамерлан Башаев стал серебряным призером турнира Большого шлема по дзюдо в весовой категории свыше 100 кг, его соотечественник Инал Тасоев завоевал бронзовую медаль. Соревнования прошли в Ташкенте.

Победителем соревнований стал японец Хьёга Ота. Еще одну бронзовую медаль выиграл его соотечественник Кокоро Кагеура.

Башаеву 27 лет. Он является бронзовым призером Олимпиады в Токио, чемпионом Европы (2020) и серебряным призером чемпионата мира (2021).

26-летний Тасоев стал чемпионом мира 2023 года и победителем чемпионата Европы (2021). В активе спортсмена также две бронзовые награды мировых первенств (2018, 2019).