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11:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Чемпион мира по тайскому боксу погиб в ДТП в Марий Эл

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мар — РИА Новости. Чемпион мира по тайскому боксу Никита Чернов погиб в ДТП в Марий Эл, сообщил тренер йошкар-олинского клуба тайского бокса «Красная машина» Андрей Собко.

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Источник: Соцсети

По данным Госавтоинспекции Марий Эл, утром 2 марта на 26-м километре автодороги «Вятка» Звениговского района водитель «Камаза» на перекрёстке не уступил дорогу автомобилю Volvo 540. В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира легкового автомобиля, еще один пассажир погиб.

«В результате страшного ДТП погиб мастер спорта России, победитель Кубка России, двукратный победитель Первенства Мира, двукратный чемпион России по студентам, трехкратный победитель Первенства России, многократный победитель Всероссийских турниров, профессиональный боец Никита Чернов (Черный). Никита погиб по дороге на свои первые соревнования в качестве тренера и представителя своих первых воспитанников. Вечная память, боец», — написал Собко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он также сообщил, что прощание с чемпионом состоится в понедельник в Йошкар-Оле.

Никита Чернов — уроженец нижегородского поселка Красные Баки, в 2017 году уехал в Марий Эл, поступив в училище олимпийского резерва в Йошкар-Оле.

Свои соболезнования семье погибшего выразил глава местного самоуправления Краснобаковского округа Нижегородской области Антон Быков. «В автокатастрофе погиб наш краснобаковец, неоднократный Чемпион мира по тайскому боксу, тренер, спортсмен Никита Чернов. Не выразить словами, какое это большое горе. От имени всех жителей Краснобаковского округа выражаю искренние соболезнования родным и близким Никиты», — написал Быков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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