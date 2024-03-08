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19:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Петербурге установят мемориальную доску тренеру Путина

С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 мар — РИА Новости. Мемориальную доску тренеру Анатолию Рахлину установят в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

В Петербурге установят мемориальную доску тренеру Путина | Источник: Спорт РИА Новости

«Губернатор Александр Беглов подписал постановление правительства Санкт-Петербурга “Об установке мемориальной доски А. С. Рахлину”, — говорится в сообщении.

Мемориальная доска будет установлена на фасаде здания клуба дзюдо «Турбостроитель» на Кондратьевском проспекте.

«Анатолий Рахлин — выдающийся тренер, память о котором хранит Петербург. Он внес огромный вклад в развитие дзюдо в нашей стране и нашем городе. Среди его учеников не только известные спортсмены, но и государственные и политические деятели. Самый известный его воспитанник — президент России Владимир Владимирович Путин», — отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении.

Инициатива установки мемориальной доски принадлежит Санкт-Петербургской региональной общественной организации «Клуб Дзюдо Турбостроитель».

Отмечается, что за более чем полвека тренерской деятельности Рахлин подготовил около 10 тысяч спортсменов. Многие из них стали знаменитыми дзюдоистами и призерами различных турниров, более 100 — мастерами спорта. Среди его воспитанников — известный спортсмен и тренер Александр Корнеев, заслуженный мастер боевых искусств Демид Момот, спортивный и общественный деятель Василий Шестаков.

В память о нем в Петербурге проводятся международные соревнования по дзюдо среди юношей и девушек — Кубок Анатолия Рахлина.

Анатолий Рахлин — заслуженный тренер России, заслуженный работник физической культуры РФ. Многие из воспитанников Рахлина состоялись не только в спорте, но и в политике, науке, бизнесе. За полвека тренерской работы Рахлин подготовил более 100 мастеров спорта и трех мастеров спорта международного класса. В 2013 году он был награжден орденом Почета, который вручил ему Путин. Рахлин скончался в августе того же года.

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