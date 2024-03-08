В Петербурге установят мемориальную доску тренеру Путина | Источник: Спорт РИА Новости

«Губернатор Александр Беглов подписал постановление правительства Санкт-Петербурга “Об установке мемориальной доски А. С. Рахлину”, — говорится в сообщении.

Мемориальная доска будет установлена на фасаде здания клуба дзюдо «Турбостроитель» на Кондратьевском проспекте.

«Анатолий Рахлин — выдающийся тренер, память о котором хранит Петербург. Он внес огромный вклад в развитие дзюдо в нашей стране и нашем городе. Среди его учеников не только известные спортсмены, но и государственные и политические деятели. Самый известный его воспитанник — президент России Владимир Владимирович Путин», — отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении.

Инициатива установки мемориальной доски принадлежит Санкт-Петербургской региональной общественной организации «Клуб Дзюдо Турбостроитель».

Отмечается, что за более чем полвека тренерской деятельности Рахлин подготовил около 10 тысяч спортсменов. Многие из них стали знаменитыми дзюдоистами и призерами различных турниров, более 100 — мастерами спорта. Среди его воспитанников — известный спортсмен и тренер Александр Корнеев, заслуженный мастер боевых искусств Демид Момот, спортивный и общественный деятель Василий Шестаков.

В память о нем в Петербурге проводятся международные соревнования по дзюдо среди юношей и девушек — Кубок Анатолия Рахлина.