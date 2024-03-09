Тхэквондист Храмцов завоевал олимпийскую лицензию на Игры в Париже
Российский спортсмен вышел в финал квалификационного турнира в Софии.
Российский спортсмен вышел в финал квалификационного турнира в Софии.
СОФИЯ, 9 марта. /ТАСС/. Российский тхэквондист Максим Храмцов вышел в финал квалификационного турнира по тхэквондо в Софии.
Спортсмен в полуфинальной схватке в весовой категории до 80 кг победил серба Стефана Такова. Выход в финал турнира позволил российскому спортсмену получить олимпийскую лицензию.
В конце декабря олимпийский чемпион Владислав Ларин первым из россиян получил право выступить на Олимпиаде в Париже, так как возглавил рейтинг в своей весовой категории по итогам серии турниров Большого шлема.
Храмцову 26 лет, он является победителем Олимпийских игр в Токио, также в его в активе золотая медаль чемпионата мира (2018) и чемпионатов Европы (2018, 2021).
8 декабря 2023 года МОК допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе, сохранив запрет на их выступление во всех командных соревнованиях. Соревнования в столице Франции пройдут с 26 июля по 11 августа.