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18:58 (мск), источник: ТАСС

Российская тхэквондистка Минина завоевала лицензию для выступления на Олимпиаде в Париже

Спортсменка вышла в финал квалификационного турнира в Болгарии в весовой категории до 57 кг.

Источник: РИА "Новости"

СОФИЯ, 9 марта. /ТАСС/. Россиянка Татьяна Минина вышла в финал квалификационного турнира по тхэквондо в Болгарии.

В полуфинальной схватке в весовой категории до 57 кг спортсменка оказалась сильнее Доминики Хроновой из Чехии. Выход в финал турнира позволил россиянке получить лицензию для выступления на Олимпийских играх в Париже. Ранее в субботу лицензию завоевал россиянин Максим Храмцов, вышедший в финал в весовой категории до 80 кг.

Мининой 26 лет. На Олимпийских играх в Токио она завоевала серебряную медаль, на чемпионатах мира она дважды становилась второй (2017, 2019) и один раз третьей (2023) в весовой категории до 53 кг. Также в активе спортсменки три золотые медали чемпионатов Европы.

8 декабря 2023 года Международный олимпийский комитет допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе, сохранив запрет на их выступление во всех командных соревнованиях. Соревнования в столице Франции пройдут с 26 июля по 11 августа.

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