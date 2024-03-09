Российская тхэквондистка Минина завоевала лицензию для выступления на Олимпиаде в Париже

СОФИЯ, 9 марта. /ТАСС/. Россиянка Татьяна Минина вышла в финал квалификационного турнира по тхэквондо в Болгарии.

В полуфинальной схватке в весовой категории до 57 кг спортсменка оказалась сильнее Доминики Хроновой из Чехии. Выход в финал турнира позволил россиянке получить лицензию для выступления на Олимпийских играх в Париже. Ранее в субботу лицензию завоевал россиянин Максим Храмцов, вышедший в финал в весовой категории до 80 кг.

Мининой 26 лет. На Олимпийских играх в Токио она завоевала серебряную медаль, на чемпионатах мира она дважды становилась второй (2017, 2019) и один раз третьей (2023) в весовой категории до 53 кг. Также в активе спортсменки три золотые медали чемпионатов Европы.