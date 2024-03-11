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01:37 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусский тхэквондист Гурциев завоевал олимпийскую лицензию

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Болгарии Софии завершился европейский квалификационный турнир на Олимпийские игры 2024 года в Париже, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Кадр из трансляции

В Софии разыгрывалось 16 лицензий на Игры в Париж — по 8 у мужчин и женщин. Для получения путевки на Олимпиаду спортсмену было необходимо дойти до финала в своей весовой категории. С этой задачей справился белорусский тхэквондист Георгий Гурциев, выступающий в весе до 58 кг. В первом раунде наш спортсмен победил армянина Сайдали Алиева, в четвертьфинале — португальца Руя Браганшу, а в полуфинале — Льва Корнеева из Сербии. Обладателем лицензии из другой половины сетки стал ирландец Джек Вулли. В прошлом году Гурциев стал серебряным призером чемпионата мира в Баку.

Близок к завоеванию билета во Францию был и наш Артем Плонис в категории свыше 80 кг. По ходу турнира белорус одолел шведа Эрика Фармакаса и македонца Деяна Георгиевски, но в полуфинале уступил словенцу Патрику Дивковичу. Тем не менее, без медали из Софии Плонис не уедет: в поединке за бронзу Артем был сильнее украинца Андрея Гарбара. Также участие в квалификационном турнире принимала наша Владислава Сорокина (до 49 кг), но в первом раунде белоруска проиграла Авишаг Семберг из Израиля.

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