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17:53 (мск), источник: ТАСС

Россиянин Арбузов выиграл турнир Большого шлема по дзюдо в Тбилиси

В финале весовой категории до 81 кг он победил Шарофиддина Болтабоева из Узбекистана.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС 23 марта. Российский дзюдоист Тимур Арбузов одержал победу на турнире Большого шлема в Тбилиси.

В финальной схватке в весовой категории до 81 кг россиянин победил представителя Узбекистана Шарофиддина Болтабоева.

Россиянин Карен Галстян стал серебряным призером турнира, уступив в финале поединка в весовой категории до 73 кг грузину Лаше Шавдатуашвили.

Турнир завершится 24 марта. Российские спортсмены выступают на нем в нейтральном статусе.

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