Россиянин Арбузов выиграл турнир Большого шлема по дзюдо в Тбилиси

ТАСС 23 марта. Российский дзюдоист Тимур Арбузов одержал победу на турнире Большого шлема в Тбилиси.

В финальной схватке в весовой категории до 81 кг россиянин победил представителя Узбекистана Шарофиддина Болтабоева.

Россиянин Карен Галстян стал серебряным призером турнира, уступив в финале поединка в весовой категории до 73 кг грузину Лаше Шавдатуашвили.