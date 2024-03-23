Россиянин Арбузов выиграл турнир Большого шлема по дзюдо в Тбилиси
В финале весовой категории до 81 кг он победил Шарофиддина Болтабоева из Узбекистана.
В финале весовой категории до 81 кг он победил Шарофиддина Болтабоева из Узбекистана.
ТАСС 23 марта. Российский дзюдоист Тимур Арбузов одержал победу на турнире Большого шлема в Тбилиси.
В финальной схватке в весовой категории до 81 кг россиянин победил представителя Узбекистана Шарофиддина Болтабоева.
Россиянин Карен Галстян стал серебряным призером турнира, уступив в финале поединка в весовой категории до 73 кг грузину Лаше Шавдатуашвили.
Турнир завершится 24 марта. Российские спортсмены выступают на нем в нейтральном статусе.