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23:00 (мск), источник: БЕЛТА

На Кубке мира в Ереване выступят 14 белорусских самбистов

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Армении Ереване стартует Кубок мира по самбо 2024 года, на котором выступят белорусские спортсмены, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Нашу команду на турнире представят 14 атлетов. В четверг старт на Кубке мира возьмут Игорь Мироевский (до 64 кг), Владислав Мардусевич, Владислав Саяпин (оба — до 71 кг), Александр Кокша (до 79 кг), Владислав Норка, Владимир Батраков (оба — до 88 кг), Сергей Лесяк (до 98 кг), Илья Жупиков, Дмитрий Хохлов (оба — свыше 98 кг) и первая в истории белорусская участница в женском боевом самбо Елизавета Лапаева (до 59 кг). 5 апреля на турнире выступят Евгений Алексиевич (до 88 кг, боевое), Диана Хохлова (до 54 кг), Карина Шут (до 80 кг) и Валерия Хрущева (свыше 80 кг).

«Армянская столица все чаще принимает у себя крупные турниры по самбо, и этот год не станет исключением. Уверен, предстоящий Кубок мира запомнится участникам и зрителям не только яркими и зрелищными поединками, но и наличием в программе дисциплины женское боевое самбо, которое постепенно становится неотъемлемой частью всех международных соревнований», — отметил президент Международной федерации самбо Василий Шестаков.

Участники одного из главных стартов сезона разыграют 26 комплектов наград — по семь в мужском и женском спортивном самбо, еще семь в мужском боевом самбо, а также пять в женском боевом самбо. Кубок мира является квалификационным турниром, на котором участники смогут набрать первые очки в рейтинг нынешнего сезона. Для боевых самбистов этот турнир станет одним из этапов отбора на Всемирные игры, которые пройдут в Китае в августе 2025 года.

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