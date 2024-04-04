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4 апреля, источник: Sport24

Российские самбисты завоевали девять золотых медалей в первый день Кубка мира

Россияне завоевали девять золотых медалей в первый день Кубка мира по самбо в Ереване.

Российские самбисты завоевали девять золотых медалей в первый день Кубка мира | Источник: Sport24

В общей сложности представители РФ 18 раз поднялись на пьедестал почета. Победы одержали Харун Тлишев (весовая категория до 58 кг), Владимир Мнацаканян (до 64 кг), Иван Агафонов (до 71 кг), Станислав Скрябин (до 79 кг), Давид Оганесян (до 88 кг), Дмитрий Торгашов (до 98 кг), Алексей Мерзликин (свыше 98 кг), Вера Лоткова (до 54 кг) и Яна Полякова (до 72 кг).

Серебряными призерами стали Хожиакбар Саидов (до 88 кг), Далер Михалев (до 98 кг) и Нина Сердюк (до 59 кг). Бронза в активе Эдуарда Мурадяна (до 58 кг), Акима Мишунина (свыше 98 кг), Ксении Сальниковой (до 59 кг), Софьи Истоминой (до 65 кг) и Анжелы Гаспарян (до 80 кг).

Кубок мира завершится 5 апреля.

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