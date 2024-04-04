Российские самбисты завоевали девять золотых медалей в первый день Кубка мира | Источник:

В общей сложности представители РФ 18 раз поднялись на пьедестал почета. Победы одержали Харун Тлишев (весовая категория до 58 кг), Владимир Мнацаканян (до 64 кг), Иван Агафонов (до 71 кг), Станислав Скрябин (до 79 кг), Давид Оганесян (до 88 кг), Дмитрий Торгашов (до 98 кг), Алексей Мерзликин (свыше 98 кг), Вера Лоткова (до 54 кг) и Яна Полякова (до 72 кг).