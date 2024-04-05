Белорусы выиграли семь медалей Кубка мира по самбо в Армении

На соревнованиях выступили 170 атлетов из 14 стран. Во второй соревновательный день медали турнира разыграли представители мужского боевого и женского спортивного самбо. Единственной финалисткой Кубка мира из Беларуси стала Диана Хохлова, выступающая в весовой категории до 54 кг. В четвертьфинале наша спортсменка победила Арпине Мнацаканян из Армении, в полуфинале была сильнее россиянке Дианы Писковец, но в поединке за золото уступила ее соотечественнице Елизавете Хачиковой и стала обладательницей серебра. Также сегодня на третью ступень пьедестала в весе до 80 кг поднялась Карина Шут — она потерпела поражение в полуфинале от Елены Алленовой из России.



Таким образом, на Кубке мира в Ереване белорусские самбисты завоевали 7 медалей (0−1−6). Накануне бронзовыми призерами соревнований стали пятеро наших атлетов. Владислав Саяпин (до 71 кг) в схватке за третье место одолел Оганеса Амиряна из Украины, еще четверо белорусов оставили без бронзы армянских спортсменов. Игорь Мироевский (до 64 кг) победил Нарека Даллакяна, Александр Кокша (до 79 кг) был сильнее Бориса Шатверяна, Сергей Лесяк (до 98 кг) справился с Арманом Есаяном, а Илья Жупиков (свыше 98 кг) огорчил Давида Арутюняна. Всего нашу команду в Армении представляли 14 спортсменов.