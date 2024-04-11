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08:19 (мск), источник: ТАСС

В Японии умер сумоист Акэбоно, первым из иностранцев удостоенный высшего ранга ёкодзуны

Ему было 54 года, сообщило издание Nikkan Sports.

Источник: AP 2023

ТОКИО, 11 апреля. /ТАСС/. Бывший профессиональный борец сумо Акэбоно Таро (настоящее имя Чад Роуэн), который был первым в истории иностранцем, удостоенным высшего ранга ёкодзуны, умер в возрасте 54 лет. Об этом сообщило издание Nikkan Sports.

Причиной смерти стала сердечная недостаточность. В последней годы Акэбоно страдал от различных заболеваний и регулярно проходил лечение.

Акэбоно Таро родился на Гавайях в 1969 году. Свой первый турнир по сумо на кубок императора Японии он выиграл в 1992 году, а ранг ёкодзуны был присвоен ему годом позже. Рост Акэбоно составлял 204 см, максимальный боевой вес — 230 кг. В 1996 году он принял японское гражданство.

Акэбоно победил в 11 турнирах, завершив спортивную карьеру в 2001 году из-за постоянных травм коленных суставов. На дохё (помост для борьбы сумо) ему противостояли такие заслуженные сумоисты, как Таканохана, Ваканохана и Мусасимару. Принимал участие в церемонии открытия зимней Олимпиады 1998 года в Нагано.

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