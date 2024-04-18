На Украине потребовали отстранить 15 дзюдоистов сборной России

«Речь идет о Мадине Таймазовой, Инале Тасоеве, Яго Абуладзе, Армане Адамяне, Даниле Лаврентьеве, Махмадбеке Махмадбекове, Михаиле Игольникове, Матвее Каниковском, Тамерлане Башаеве, Глафире Борисовой, Ксении Галицкой, Дали Лилуашвили, Камиле Бадуровой, Элис Старцевой, Рамазане Абдулаеве», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте НОК Украины.
Украинская сторона обвиняет перечисленных дзюдоистов в поддержке спецоперации на Украине. Отмечается, что президент НОК Украины Вадим Гутцайт, и. о. министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный, а также президент Федерации дзюдо Украины Михаил Кошляк обратились в связи с этим вопросом к президенту МОК Томасу Баху и главе IJF Мариусу Визеру.
Чемпионат Европы по дзюдо пройдет в Загребе 25—28 апреля.
Решением исполнительного комитета IJF россияне и белорусы могут участвовать в соревнованиях в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.