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20:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

На Украине потребовали отстранить 15 дзюдоистов сборной России

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины потребовал от Международного олимпийского комитета (МОК) и Международной федерации дзюдо (IJF) отстранить ряд российских спортсменов от участия в чемпионате Европы в Хорватии.

На Украине потребовали отстранить 15 дзюдоистов сборной России | Источник: Спорт РИА Новости

«Речь идет о Мадине Таймазовой, Инале Тасоеве, Яго Абуладзе, Армане Адамяне, Даниле Лаврентьеве, Махмадбеке Махмадбекове, Михаиле Игольникове, Матвее Каниковском, Тамерлане Башаеве, Глафире Борисовой, Ксении Галицкой, Дали Лилуашвили, Камиле Бадуровой, Элис Старцевой, Рамазане Абдулаеве», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте НОК Украины.

Украинская сторона обвиняет перечисленных дзюдоистов в поддержке спецоперации на Украине. Отмечается, что президент НОК Украины Вадим Гутцайт, и. о. министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный, а также президент Федерации дзюдо Украины Михаил Кошляк обратились в связи с этим вопросом к президенту МОК Томасу Баху и главе IJF Мариусу Визеру.

Чемпионат Европы по дзюдо пройдет в Загребе 25—28 апреля.

Решением исполнительного комитета IJF россияне и белорусы могут участвовать в соревнованиях в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.

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