На Украине потребовали отстранить 15 дзюдоистов сборной России

Украинская сторона обвиняет перечисленных дзюдоистов в поддержке спецоперации на Украине. Отмечается, что президент НОК Украины Вадим Гутцайт, и. о. министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный, а также президент Федерации дзюдо Украины Михаил Кошляк обратились в связи с этим вопросом к президенту МОК Томасу Баху и главе IJF Мариусу Визеру.