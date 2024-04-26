В сборной Казахстана озвучили причину провала на ЧА по дзюдо

Источник: Соцсети

"После Нового года наши дзюдоисты приняли участие в пяти крупных турнирах. И, честно говоря, уже чувствуют усталость. Большая часть на чемпионате Азии проиграла в полуфинале. Где-то свою роль сыграл психологический фактор. Не было в этом плане стабильности. Парням нужен отдых.

В весе до 66 килограммов Жанарыс Рахметкали завоевал бронзовую медаль. У этого парня большие перспективы. Еще в прошлом году он выступал за молодежку, а сейчас уже смог проявить себя на взрослом уровне. Это тот дзюдоист, который со временем придет на смену Гусману Кыргызбаеву.

Многие завершили турниры на пятом месте, что тоже не так уж и плохо, так как завоевали рейтинговые очки.

В настоящее время в нашей команде проходит смена поколений. На место опытных спортсменов приходят молодые дзюдоисты. Мы привлекаем их к крупным соревнованиям, совершенствуем их. Необходимо немного времени", — приводит его слова Olympic.kz.

Напомним, что казахстанцы стали третьими в командных соревнованиях, победив Туркменистан со счетом 4:2.