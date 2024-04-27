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15:10 (мск), источник: Московский комсомолец

Российские дзюдоисты победили назло санкциям в Загребе

27 апреля завершается личный турнир чемпионата Европы-2024 в Загребе. В последний день в борьбу вступили мужчины в весах 90, 100 и свыше 100 кг, и женщин в категориях 78 и свыше 78 кг. Накануне серебро турнира завоевал Данил Лавретнтьев (73 кг), а в первый день турнира золотую медаль выиграла Кристина Дудина (48 кг).

Российские дзюдоисты победили назло санкциям в Загребе | Источник: Московский комсомолец

В субботу, последний день личного турнира в борьбу вступили обладатель шести наград высшей пробы турниров Мировой серии Михаил Игольников (90 кг), чемпион Европы и мира Арман Адамян и призер чемпионата мира и обладатель пяти золотых медалей «Мирового тура» Матвей Каниковский (оба — 100 кг), чемпион Европы и мира, медалист девяти турниров Мировой серии Инал Тасоев и вице-чемпион мира, бронзовый призер Токио-2020 Тамерлан Башаев (свыше 100 кг).

Источник: Московский комсомолец

Накануне 21-летний Данил Лаврентьев, обладатель «золота» «Гран-при» Португалии, в борьбе за золото проиграл лидеру мирового рейтинга, призеру чемпионатов мира азербайджанцу Хидаяту Хейдарову, завоевавшему теперь уже четвертую золотую медаль чемпионата Европы. А на пути к финалу Данил победил очень сильных соперников, а борьбу за золото проиграл по замечаниям, опыт соперника и статус лидера мирового рейтинга перевесили.

Данил Лаврентьев, став вице-президентом чемпионата Европы, не скрывает амбиций. «Серебро Европы — это, конечно, хорошо, но хотелось бы еще лучше, — прокомментировал спортсмен результаты в Загребе пресс-службе ФДР. — Считаю, что в финале я был сильнее, но проиграл из-за тактики, как и на турнире в Ташкенте. Я легко переношу долгие схватки, можно сказать, что к восьмой минуте только разогреваюсь. На самом деле вся подготовка к этому чемпионату Европы шла не как надо: за неделю до старта я заболел, не тренировался… Прилетел в Хорватию — а багаж не пришел. Вес перегнал с избытком — не рассчитал, спать не мог, зарядка у телефона сломалась… Думал — ну что еще должно произойти?!».

Источник: Московский комсомолец

С Хайдаровым наш спортсмен боролся впервые. Данил понимал, что это серьезный соперник, уже пять турниров подряд он никому не проигрывает. «Думаю, — признает Лаврентьев, — что функционально я не уступаю, а вот в скорости атак есть ошибки, застаиваюсь. Главное — у меня есть настрой, я хочу бороться и показывать результат!».

Источник: Московский комсомолец

Еще Лаврентьев говорит, что видел перед боем комментарии в соцсетях: 70 процентов ставили в финале на его соперника Хейдарова. Но делает свой вывод: «Не буду ни с кем спорить. Татами показывает, кто и чего стоит».

ХХХ.

Татами в Загребе показал и как умеет побеждать 19-летняя Кристина Дудина. В финале за две минуты она обыграла победительницу трех этапов «Мировой серии»-2023 француженку Бландин Понт.

Источник: Московский комсомолец

Сама Кристина узнала, что едет на чемпионат Европы за десять дней до старта. Но практика работы на сборах, которая направлена на то, чтобы всегда быть готовым выехать на соревнования, помогла. Так Дудиной оставалось лишь реализовать выпавший шанс, перечеркивая воспоминания о том, как на прошлом чемпионате Европы ей не довелось попасть на пьедестал.

Источник: Московский комсомолец

В прошлом году Дудина завоевала бронзу первенства мира и турнира «Большой шлем», а в Загребе стала буквально открытием чемпионата Европы — столь красиво прошла к первой ступеньке пьедестала. Сначала выиграла схватку у призера прошлого чемпионата испанки Мартинес Абеленда, заодно взяв реванш за поражение на Евро-2023. Затем броском через грудь уложила в четвертьфинале бельгийку Эллен Саленс. А в полуфинале Кристине потребовались лишь 9 секунд, чтобы выиграть схватку у призера юниорского и молодежного первенств Европы израильтянки Тамар Малка. После этой схватки Кристина даже заплакала, поняв, что медаль она уже заработала. Оставалось понять, какую.

Перед финалом, как рассказала спортсменка, она уже не волновалась: просто настроилась делать, что умеет. В финале Кристина действовала по четкой схеме: атаковать, используя все разнообразие технического арсенала. Что и позволило затем чемпионке назвать этот день лучшим в карьере. Кристина сказала, что долго шла к успеху, преодолевая этап, когда добиться медалей не удавалось, а мотивация падала. «Сейчас появился стимул тренироваться дальше, дорабатывать после тренировок. Честно скажу, что на золото я не рассчитывала. Но раз так случилось, значит было суждено!».

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