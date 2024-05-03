Три белоруса выступят на турнире Большого шлема по дзюдо в Душанбе

На турнир заявились 390 дзюдоистов из 66 стран, в том числе трое представителей белорусской команды. В пятницу в Душанбе были разыграны пять комплектов наград, а 4 мая в борьбу за медали вступит первый из наших спортсменов — Руслан Головачев, выступающий в весовой категории до 73 кг. Соперником белоруса на стадии 1/16 финала будет дзюдоист из Германии Игорь Вандтке. В воскресенье старт на турнире возьмет наш Егор Воропаев (до 90 кг), противостоять которому будет черногорец Срджан Мрвальевич. Также 5 мая на татами выйдет Дарья Концевая (до 78 кг), которая поспорит за выход в четвертьфинал с Натали Пауэлл из Великобритании.



В нынешнем году уже состоялись турниры серии Большого шлема по дзюдо в Париже, Баку, Ташкенте, Тбилиси и Антальи, на данный момент лучшим белорусским результатом является пятое место Концевой на соревнованиях в столице Франции. Рейтинговые очки, которые спортсмены зарабатывают на этапах IJF Grand Slam, идут в зачет олимпийской квалификации. Лицензии на Игры-2024 получат по 17 лучших атлетов в каждой из 14 весовых категорий, в это число ни один из представителей нашей команды пока не входит. Отборочный период завершится 23 июня.