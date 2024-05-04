Текущие события
Футбол. Первая лига
07:00
СКА-Хабаровск
КАМАЗ
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас
Даллас
Футбол. Зарубежный
14:30
Арсенал
Борнмут
Футбол. Первая лига
14:30
Химки
Сокол
Футбол. Зарубежный
15:00
Реал Сосьедад
Лас-Пальмас
Футбол. Первая лига
15:00
Черноморец
Торпедо
Футбол. Зарубежный
16:00
Гавр
Страсбур
Хоккей. НХЛ
02:00
Нэшвилл
Ванкувер
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт
Бавария
Футбол. Зарубежный
16:30
Вердер
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Дармштадт
Футбол. Премьер-лига
17:00
Оренбург
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
17:00
Брентфорд
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
17:00
Бернли
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Шеффилд Юнайтед
Ноттингем Форест
Футбол. Первая лига
17:00
Алания
Шинник
Футбол. Зарубежный
17:15
Реал
Кадис
Футбол. Первая лига
17:30
Нефтехимик
Енисей
Футбол. Зарубежный
18:00
Монако
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
19:00
Монца
Лацио
Футбол. Первая лига
19:00
Динамо Мх
Волгарь
Футбол. Премьер-лига
19:30
Краснодар
Ахмат
Футбол. Зарубежный
19:30
Манчестер Сити
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
19:30
Жирона
Барселона
Футбол. Зарубежный
19:30
Кельн
Фрайбург
Футбол. Первая лига
19:30
Родина
Арсенал
Футбол. Зарубежный
20:00
Метц
Ренн
Футбол. Зарубежный
3.05
Лутон Таун
Эвертон
Футбол. Зарубежный
3.05
Хетафе
Атлетик
Футбол. Зарубежный
3.05
Ланс
Лорьян
Футбол. Зарубежный
3.05
Торино
Болонья
Футбол. Зарубежный
3.05
Хоффенхайм
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
3.05
Тулуза
Монпелье
Все события
09:06 (мск), источник: ТАСС

Россиянка Дьячкова уступила шведке Санделл в бою за титул чемпионки мира по тайскому боксу

Представительница Швеции одержала победу техническим нокаутом во втором раунде.

Источник: Соцсети

БАНГКОК, 4 мая. /ТАСС/. Россиянка Наталья Дьячкова уступила шведке Смилле Санделл техническим нокаутом во втором раунде в поединке за титул чемпионки мира по тайскому боксу в лиге One Championship. Бой состоялся на стадионе «Лумпхини» в Бангкоке.

29-летняя Дьячкова дралась за вакантный титул, поскольку 19-летняя Санделл лишилась чемпионского пояса, провалив взвешивание в весовой категории до 56,7 кг. В итоге поединок состоялся в промежуточном весе до 57,1 кг. Дьячкова потерпела первое поражение в пяти последних боях в One Championship.

В другом поединке россиянин Дмитрий Меньшиков одержал победу над таиландцем Синсамутом Клинми нокаутом в третьем раунде в весовой категории до 77,1 кг и получил право боксировать за чемпионский пояс.

Читайте также от «ТАСС»
Вяльбе: она выбрала свой путь, я с розгами к ней не пойду
Плющенко заявил, что переход фигуристки Самоделкиной в сборную Казахстана идет по плану
Отец Далера Кузяева рассказал, что еще не думал о будущем сына в "Гавре"
Главный тренер сборной России по плаванию оценил спортивную форму Ефимовой
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь