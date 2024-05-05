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20:03 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусский дзюдоист Моров завоевал бронзу юношеского Кубка Европы

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Евгений Моров стал призером юношеского Кубка Европы по дзюдо. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства спорта и туризма.

Источник: Минспорта Белоруссии

В заключительный соревновательный день единственную медаль нашей команде принес Евгений Моров, выступающий в весе более 90 кг. В четвертьфинале белорус уступил будущему чемпиону Субхану Ахмудову из Азербайджана, но в утешительном турнире за третье место последовательно победил дзюдоистов из Узбекистана и Грузии, став тем самым обладателем бронзы.

Кубок Европы среди юношей и девушек по дзюдо проходил в азербайджанском Гейгеле и собрал более 320 юных спортсменов из 14 стран.

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