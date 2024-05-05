Белорусский дзюдоист Моров завоевал бронзу юношеского Кубка Европы
5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Евгений Моров стал призером юношеского Кубка Европы по дзюдо. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства спорта и туризма.
5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Евгений Моров стал призером юношеского Кубка Европы по дзюдо. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства спорта и туризма.
В заключительный соревновательный день единственную медаль нашей команде принес Евгений Моров, выступающий в весе более 90 кг. В четвертьфинале белорус уступил будущему чемпиону Субхану Ахмудову из Азербайджана, но в утешительном турнире за третье место последовательно победил дзюдоистов из Узбекистана и Грузии, став тем самым обладателем бронзы.
Кубок Европы среди юношей и девушек по дзюдо проходил в азербайджанском Гейгеле и собрал более 320 юных спортсменов из 14 стран.