Белорусский дзюдоист Моров завоевал бронзу юношеского Кубка Европы

В заключительный соревновательный день единственную медаль нашей команде принес Евгений Моров, выступающий в весе более 90 кг. В четвертьфинале белорус уступил будущему чемпиону Субхану Ахмудову из Азербайджана, но в утешительном турнире за третье место последовательно победил дзюдоистов из Узбекистана и Грузии, став тем самым обладателем бронзы.



Кубок Европы среди юношей и девушек по дзюдо проходил в азербайджанском Гейгеле и собрал более 320 юных спортсменов из 14 стран.