Белорусские спортсмены выступят на чемпионатах Европы по самбо и тхэквондо

Чемпионат Европы по самбо, а также юниорское и юношеское первенство континента принимает Нови-Сад. На соревнования среди опытных самбистов, которые пройдут 9 и 10 мая, заявилось более 500 атлетов из 30 стран, всего участники разыграют 26 комплектов наград. Белорусскую команду в Сербии представят 20 спортсменов, в боевом самбо выступят Евгений Ребиков (до 58 кг), Евгений Михно (до 64 кг), Роман Глицук (до 79 кг), Евгений Алексиевич (до 88 кг), Борис Булыга (свыше 98 кг) и Елизавета Лапаева (до 59 кг).



За медали в спортивном самбо поспорят Владислав Бурдь (до 58 кг), Игорь Мироевский (до 64 кг), Владислав Саяпин (до 71 кг), Илья Ломиворотов (до 79 кг), Александр Круглик (до 88 кг), Сергей Лесяк (до 98 кг), Илья Жупиков (свыше 98 кг), Анфиса Копаева (до 50 кг), Елена Купаво (до 54 кг), Татьяна Мацко (до 59 кг), Даниэла Ждан (до 65 кг), Анжела Жилинская (до 72 кг), Полина Грамотнева (до 80 кг) и Валерия Хрущева (свыше 80 кг). 11 мая сильнейших на первенстве Европы определят спортсмены до 18 лет, в числе соискателей наград 12 белорусов. В воскресенье на ковер выйдут атлеты не старше 16 лет, среди участников 16 наших ребят.



Кроме того, с 9 по 12 мая в столице Сербии Белграде пройдет континентальный форум по тхэквондо. Завтра в стартовый соревновательный день будут разыграны четыре комплекта наград. Среди мужчин в весе до 54 кг первым соперником белоруса Егора Козлова будет молдаванин Игорь Табакарь, а Максим Бондаревич (до 63 кг) поспорит за проход дальше с британцем Джейми Макинтошем. У женщин наша Владислава Сорокина в категории до 49 кг стартует на турнире с поединка против россиянки Ирины Рогозиной.