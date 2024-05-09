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19:42 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусы выиграли три серебра в первый день чемпионата Европы по самбо

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сербском Нови-Саде продолжается чемпионат Европы по самбо 2024 года с участием белорусских спортсменов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В первый соревновательный день до финальных поединков добрались трое представителей белорусской команды, правда, добиться чемпионского звания не удалось никому. В весе до 72 кг у женщин Анжела Жилинская последовательно победила Ольгу Малейко из Румынии, сербку Катарину Надь и испанку Марию Кабас, но в финале белоруску остановила россиянка Ксения Задворнова.

В категории свыше 80 кг наша Валерия Хрущева одержала победы над молдаванкой Эвелиной Казаку и Альбиной Чоломбитько из России, однако в решающей схватке сильнее оказалась украинка Анастасия Комович. В боевом самбо у мужчин белорус Евгений Ребиков нанес поражения Андрею Мармулю из Украины и Сергею Дулько из Литвы, но финал в весе до 58 кг выиграл россиянин Ай-Херел Хертек.

Таким образом, четверг принес нашей команде шесть медалей континентального форума (0−3−3). Ранее бронзовыми призерами турнира стали Анфиса Копаева (до 50 кг), Татьяна Мацко (до 59 кг) и Борис Булыга (свыше 98 кг, боевое). Также сегодня в мужском спортивном самбо Илья Ломиворотов (до 79 кг) проиграл поединок за бронзу, Сергей Лесяк (до 98 кг) выбыл в ⅛ финала, а Игорь Мироевский — в четвертьфинале. Борьбу на этой же стадии в боевом самбо завершил и Евгений Алексиевич (до 88 кг).

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