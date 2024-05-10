Минина стала четырехкратной чемпионкой Европы по тхэквондо
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Российская тхэквондистка Татьяна Минина стала победительницей проходящего в Сербии чемпионата Европы.
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Российская тхэквондистка Татьяна Минина стала победительницей проходящего в Сербии чемпионата Европы.
В финальной схватке в весовой категории до 53 кг Минина победила Зейнеп Ташкин из Турции.
Бронзовую медаль в категории свыше 73 кг завоевала россиянка Кристина Адебайо.
Мининой 27 лет. Она стала чемпионкой Европы в четвертый раз (2016, 2018, 2021, 2024). Минина является серебряным призером Олимпийских игр в Токио, также на ее счету два серебра и одна бронза чемпионатов мира.
Чемпионат Европы по тхэквондо проходит в Белграде