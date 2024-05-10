Минина стала четырехкратной чемпионкой Европы по тхэквондо

В финальной схватке в весовой категории до 53 кг Минина победила Зейнеп Ташкин из Турции.

Мининой 27 лет. Она стала чемпионкой Европы в четвертый раз (2016, 2018, 2021, 2024). Минина является серебряным призером Олимпийских игр в Токио, также на ее счету два серебра и одна бронза чемпионатов мира.