Казахстанка завоевала бронзу на чемпионате мира по дзюдо

Абужакынова выступала на мировом первенстве в категории до 48 килограммов.

В ¼ финала ей противостояла Наташа Феррейра из Бразилии. Абужакынова выиграла досрочно. В схватке за выход в финал казахстанка уступила Баасанху Бавуудорж из Монголии. В поединке за бронзу казахстанка победила Тугче Бедер из Турции.

Отметим, что Абиба Абужакынова во второй раз в карьере стала третьей на ЧМ. Впервые она отметилась наградой на мировом первенстве в 2022 году.