Сметов не сумел завоевать бронзу на чемпионате мира по дзюдо

Двукратный призер Олимпийских игр в ⅛ финала выступал весовой категории до 60 килограммов

В ⅛ финала казахстанец превзошел бразильца Мишеля Аугусто. В ¼ финала Сметову противостоял россиянин Аюб Блиев. Елдос потерпел поражение.

В связи с тем, что соперник Сметова в утешительном раунде категории до 60 килограммов получил дисквалификацию, Елдос получил право выступать в схватке за третье место. Однако, взять бронзу у Сметова не получилось, в поединке за медаль он уступил японцу Таики Накамуре.