Сметов не сумел завоевать бронзу на чемпионате мира по дзюдо
Казахстанский дзюдоист Елдос Сметов успешно завершил выступление на чемпионате мира по дзюдо в Абу-Даби (ОАЭ), передают Vesti.kz.
Казахстанский дзюдоист Елдос Сметов успешно завершил выступление на чемпионате мира по дзюдо в Абу-Даби (ОАЭ), передают Vesti.kz.
Двукратный призер Олимпийских игр в ⅛ финала выступал весовой категории до 60 килограммов
В ⅛ финала казахстанец превзошел бразильца Мишеля Аугусто. В ¼ финала Сметову противостоял россиянин Аюб Блиев. Елдос потерпел поражение.
В связи с тем, что соперник Сметова в утешительном раунде категории до 60 килограммов получил дисквалификацию, Елдос получил право выступать в схватке за третье место. Однако, взять бронзу у Сметова не получилось, в поединке за медаль он уступил японцу Таики Накамуре.
Отметим, что в коллекции Сметова три медали чемпионата мира. В 2015 году он завоевал золото, а в 2019 и 2022 годах — бронзу.