Трое белорусов выступят на чемпионате мира по дзюдо в ОАЭ

Планетарный форум в Абу-Даби собрал более 650 спортсменов из 108 стран, на турнир заявились трое представителей белорусской команды. Первым из наших спортсменов на татами выйдет Руслан Головачев, выступающий в весовой категории до 73 кг. Завтра на стадии 1/32 финала белорусу будет противостоять дзюдоист из страны-хозяйки Карим Абдулаев.



Еще двое наших спортсменов поборются за награды 22 мая. В весе до 90 кг у мужчин выступит наш Егор Воропаев, который неделю назад завоевал золото турнира Большого шлема в Астане. Первым соперником Воропаева в Абу-Даби станет Карамноб Сагаипов из Ливана. Также в среду свой поединок стартового раунда у женщин проведет белоруска Дарья Концевая (до 78 кг), которая оспорит проход в следующий этап с кореянкой Ли Чон-Юн.



Всего на чемпионате мира по дзюдо 2024 года разыгрывается 15 комплектов наград (по семь у мужчин и женщин, а также один в командных соревнованиях). 19 мая определились победители и призеры в трех весовых категориях. По итогам мирового форума в ОАЭ будет сформирован окончательный олимпийский рейтинг, который определит всех участников грядущих Игр в Париже.