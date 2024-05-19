Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Атлетик
Севилья
Футбол. Зарубежный
перерыв
Атлетико
Осасуна
Футбол. Зарубежный
перерыв
Барселона
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
перерыв
Бетис
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
перерыв
Кадис
Лас-Пальмас
Футбол. Зарубежный
перерыв
Гранада
Сельта
Футбол. Зарубежный
перерыв
Мальорка
Альмерия
Футбол. Зарубежный
перерыв
Валенсия
Жирона
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вильярреал
Реал
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Ахмат
Зенит
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Интер
Лацио
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:20
Швейцария
Канада
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:20
Словакия
Латвия
Футбол. Зарубежный
21:45
Рома
Дженоа
Футбол. Зарубежный
22:00
Гавр
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:00
Ланс
Монпелье
Футбол. Зарубежный
22:00
Лилль
Ницца
Футбол. Зарубежный
22:00
Лорьян
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
22:00
Лион
Страсбур
Футбол. Зарубежный
22:00
Метц
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
22:00
Монако
Нант
Футбол. Зарубежный
22:00
Реймс
Ренн
Футбол. Зарубежный
22:00
Тулуза
Брест
Футбол. Зарубежный
18:00
Арсенал
Эвертон
Футбол. Зарубежный
18:00
Брентфорд
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:00
Брайтон
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли
Ноттингем Форест
Футбол. Зарубежный
18:00
Челси
Борнмут
Футбол. Зарубежный
18:00
Кристал Пэлас
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
18:00
Ливерпуль
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
18:00
Лутон Таун
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Сити
Вест Хэм
Футбол. Зарубежный
18:00
Шеффилд Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:20
Норвегия
Австрия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:20
США
Казахстан
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ростов
Балтика
Футбол. Зарубежный
16:00
Монца
Фрозиноне
Футбол. Зарубежный
16:00
Удинезе
Эмполи
Футбол. Премьер-лига
14:15
Спартак
Рубин
Футбол. Зарубежный
13:30
Сассуоло
Кальяри
Футбол. Премьер-лига
12:00
Урал
Оренбург
Все события
20:19 (мск), источник: БЕЛТА

Трое белорусов выступят на чемпионате мира по дзюдо в ОАЭ

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Объединенных Арабских Эмиратах стартовал чемпионат мира по дзюдо 2024 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Планетарный форум в Абу-Даби собрал более 650 спортсменов из 108 стран, на турнир заявились трое представителей белорусской команды. Первым из наших спортсменов на татами выйдет Руслан Головачев, выступающий в весовой категории до 73 кг. Завтра на стадии 1/32 финала белорусу будет противостоять дзюдоист из страны-хозяйки Карим Абдулаев.

Еще двое наших спортсменов поборются за награды 22 мая. В весе до 90 кг у мужчин выступит наш Егор Воропаев, который неделю назад завоевал золото турнира Большого шлема в Астане. Первым соперником Воропаева в Абу-Даби станет Карамноб Сагаипов из Ливана. Также в среду свой поединок стартового раунда у женщин проведет белоруска Дарья Концевая (до 78 кг), которая оспорит проход в следующий этап с кореянкой Ли Чон-Юн.

Всего на чемпионате мира по дзюдо 2024 года разыгрывается 15 комплектов наград (по семь у мужчин и женщин, а также один в командных соревнованиях). 19 мая определились победители и призеры в трех весовых категориях. По итогам мирового форума в ОАЭ будет сформирован окончательный олимпийский рейтинг, который определит всех участников грядущих Игр в Париже.

Читайте также от «БЕЛТА»
Рецепт тонкой итальянской пиццы
Простой рецепт шарлотки с яблоками
Творожно-шоколадный десерт с бананом
Простой куриный бульон для вашего здоровья
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь