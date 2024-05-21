20-летний россиянин Тимур Арбузов завоевал серебро чемпионата мира — 2024 по дзюдо

В решающей схватке Арбузов, как и другие россияне, выступающий в Абу-Даби в нейтральном статусе, проиграл двукратному чемпиону мира (2022, 2023 года), трёхкратному чемпиону Европы представителю Грузии Тато Григалашвили.

Старт ЧМ-2024 ознаменовался неприятным инцидентом с участием россиянина Аюба Блиева, который выступает в весовой категории до 60 кг. В полуфинале с серебряным призёром Олимпиады в Токио Янгом из Тайваня Блиева дисквалифицировали за запрещённый приём — давление на локтевой сустав в обратную сторону «ваке-гатаме». Из-за наказания Блиев не смог побороться за бронзовую медаль в своей категории.