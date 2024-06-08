Российская команда «Локомотив» выиграла международный клубный турнир по дзюдо на ПМЭФ

«Локомотив» на турнире представляли Кантемир Замбатов, Бетал Чегемов (оба — весовая категория до 66 кг), Мухамед Алоев (до 73 кг), Таулан Байсиев (до 81 кг), Астемир Абазов и Ролан Кунижев (оба — до 90 кг), Дмитрий Якушев и Идар Бифов (оба — свыше 90 кг).

«Спасибо спортсменам и национальным федерациям за поддержку наших инициатив и помощь в развитии клубного движения, которое находится на подъеме как в нашей стране, так и за рубежом, — сказал президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик, комментарий которого приводит пресс-служба Федерации дзюдо России. — Турниры в формате “стенка на стенку” являются одними из самых зрелищных, сегодняшний старт не стал исключением. Мы увидели увлекательные поединки лучших дзюдоистов: чемпионов Казахстана и Бразилии среди клубов. Вдвойне приятно, что наши парни на фоне таких опытных оппонентов выглядят крайне достойно. Уверен, ровно через год мы вновь встретимся на татами ПМЭФ, а соревнования станут еще увлекательнее».