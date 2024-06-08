00:14 (мск), источник: ТАСС

Российская команда «Локомотив» выиграла международный клубный турнир по дзюдо на ПМЭФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Российская команда «Локомотив» стала победителем международного клубного турнира по дзюдо. Соревнования прошли в рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Источник: БЕЛТА

В финале «Локомотив» со счетом 4:1 победил казахстанскую команду «Женис». Третье место занял бразильский коллектив «Минас Тенис Клуб», выигравший в матче за бронзовые медали у китайской команды «Грейт Уолл» (4:1).

«Локомотив» на турнире представляли Кантемир Замбатов, Бетал Чегемов (оба — весовая категория до 66 кг), Мухамед Алоев (до 73 кг), Таулан Байсиев (до 81 кг), Астемир Абазов и Ролан Кунижев (оба — до 90 кг), Дмитрий Якушев и Идар Бифов (оба — свыше 90 кг).

«Спасибо спортсменам и национальным федерациям за поддержку наших инициатив и помощь в развитии клубного движения, которое находится на подъеме как в нашей стране, так и за рубежом, — сказал президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик, комментарий которого приводит пресс-служба Федерации дзюдо России. — Турниры в формате “стенка на стенку” являются одними из самых зрелищных, сегодняшний старт не стал исключением. Мы увидели увлекательные поединки лучших дзюдоистов: чемпионов Казахстана и Бразилии среди клубов. Вдвойне приятно, что наши парни на фоне таких опытных оппонентов выглядят крайне достойно. Уверен, ровно через год мы вновь встретимся на татами ПМЭФ, а соревнования станут еще увлекательнее».

Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Организатор — Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.

Читайте также от «ТАСС»
"У меня стали отниматься потихоньку ноги, затем и руки, я стала плохо разговаривать"
"Все мои олимпийские грезы теперь можно выбросить в мусорку"
"Финны могут временно тешить свое больное самолюбие, но потом приедут наши и будут их обыгрывать"
В команде Нурмагомедова прокомментировали информацию о долгах по налогам
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь